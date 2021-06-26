بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل من داخل مستشفى أبو الريش

بدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل أبو الريش".





وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن بخطف طفل من مستشفى أبو الريش، واستمعت «النيابة العامة» إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها بعدما توجهت به إلى (مستشفى أبو الريش للأطفال) لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء فى إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.





وكلفت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذى جاء فى شهادة الأُم المبلغة، لرغبتها فى تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب.



