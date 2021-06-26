الأجانب يستحوذون علي نسبة 9.1% من تعاملات البورصة علي مدار5 جلسات





أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعاً بتوفعات طروحات جديدة خلال النصف الثاني من هذا العام بحسب تصريح رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي.









وإستحوذت تعاملات المصريين نسبة 83.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1 % و العرب على 7.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.









و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 111.7 مليون جنيه، خلال الأسبوع المنتهي ، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 97.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.2 % و سجل العرب 7.2 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2,340.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 581.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.







