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الأجانب يستحوذون علي نسبة 9.1% من تعاملات البورصة علي مدار5 جلسات

السبت 26/يونيو/2021 - 11:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعاً بتوفعات طروحات جديدة خلال النصف الثاني من هذا العام بحسب تصريح رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي.


وإستحوذت تعاملات المصريين نسبة 83.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1 % و العرب على 7.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.


 و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 111.7 مليون جنيه، خلال الأسبوع المنتهي ،  بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 97.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.2 % و سجل العرب 7.2 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2,340.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 581.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.


وارتفع المؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 10278.86 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2328.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.18% مغلقًا عند مستوى 3296.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.86% مغلقًا عند مستوى 12877.36 نقطة، وهبط مؤشر التميز في أول أسبوع تداول بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2173.33 نقطة.

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