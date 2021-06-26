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كشف ملابسات واقعة نشوب حريق بمزرعة في كفر الشيخ

السبت 26/يونيو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة نشوب حريق بمزرعة بكفر الشيخ وضبط مرتكبة الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ بنشوب حريق بمزرعة ماشية - كائنة بدائرة المركز ملك (عامل زراعى)، وإخماده دون حدوث إصابات، وما نتج عن ذلك من نفوق (2) رأس ماشية، وإحتراق جزء من المزرعة، وكذا إحتراق سيارة ملاكى ملك شقيق مالك المزرعة (عامل زراعة - مقيم بذات القرية).

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ.. أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) لوجود خلافات سابقة بين نجلها (عامل زراعى - مقيم بذات العنوان)، ومالك المزرعة بسبب الجيرة.. قام على إثرها مالك المزرعة بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب، وأقرت بقيامها بسكب كمية من "البنزين" على قش الأرز المتواجد داخل الحظيرة وإضرام النيران بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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