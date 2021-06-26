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أحمد حاتم يستأنف تصوير " شقه 6"

السبت 26/يونيو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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يواصل الفنان أحمد حاتم حالياً تصوير مشاهده في مسلسل " شقة 6" الذي تقوم ببطولته روبي، هاني عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي، ملك قورة، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل. 

وفي سياق آخر، يشارك أحمد حاتم حالياً في مسلسل "ليه لأ"، وهو بطولة منة شلبي، إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم واشراف مريم نعوم. 


تدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة حول بطلة العمل " ندي" التي تجسد دورها منه شلبي التي لم تكبر بالعمر ولم تتزوج وتتخذ قرارًا بالتبني من إحدي دور الرعاية ويجسد أحمد حاتم دور رجل مطلق مثالي في حياه ابنته حيث أصبح بعد الانفصال يرفض الزواج من أجلها ويعتبر المسلسل يناقش إحدي قضايا المرأة بالمجتمع المصري.

 

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