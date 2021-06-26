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تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي
السبت 26/يونيو/2021 - 11:39 ص
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات ، بقيمة تداول بلغ 1.8 مليار جنيه وبحجم 665.9 مليون سهم ، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 1.04 مليار جنيه، بحجم تداول 765.8 مليون سهم
ثم جاء في الترتيب الثالث ، قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت 1.04 مليار جنيه وبحجم 765.8 مليون سهم ، يليه قطاع السياحة والترفيه بقيمة تداول بلغت 672.3 مليون جنيه بحجم 132.4 مليون سهم ، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بقيمة تداول بلغت 630.4 مليون جنيه بحجم 235.2 مليون سهم.
وقفز المؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 10278.86 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2328.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.18% مغلقًا عند مستوى 3296.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.86% مغلقًا عند مستوى 12877.36 نقطة، وهبط مؤشر التميز في أول أسبوع تداول بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2173.33 نقطة.
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