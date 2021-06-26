تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات ، بقيمة تداول بلغ 1.8 مليار جنيه وبحجم 665.9 مليون سهم ، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 1.04 مليار جنيه، بحجم تداول 765.8 مليون سهم





ثم جاء في الترتيب الثالث ، قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت 1.04 مليار جنيه وبحجم 765.8 مليون سهم ، يليه قطاع السياحة والترفيه بقيمة تداول بلغت 672.3 مليون جنيه بحجم 132.4 مليون سهم ، ث م قطاع الرعاية الصحية والأدوية بقيمة تداول بلغت 630.4 مليون جنيه بحجم 235.2 مليون سهم.







