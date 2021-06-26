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بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها
السبت 26/يونيو/2021 - 11:43 ص
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وسط نسبي في مستويات التداول مع ترقب الوضع الصحي القائم في البلاد والصراع السياسي المُحتدم بين الحكومة والبرلمان ، وسجل مؤشر السوق الأول نمواً أسبوعياً 0.99% بإقفاله عند مستوى 7016.40 نقطة بمكاسب بلغت 68.57 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6947.83 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بواقع 1.08% عند مستوى 5632.46 نقطة رابحاً 60.12 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 5572.34 نقطة.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.03% عند مستوى 5374.80 نقطة، مقابل 5312.10 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 62.70 نقطة.
وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام مرتفعة بنحو 1.03% عند مستوى 6459.66 نقطة رابحاً 66.15 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6393.51 نقطة.
لى مستوى الأسبوع، تراجعت سيولة بورصة الكويت بنحو 3.9%؛ لتصل إلى 343.34 مليون دينار، مقارنة مع 357.29 مليون دينار في الأسبوع السابق.
كما تراجعت أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 8%؛ لتصل إلى 1.949 مليار سهم، مقابل 2.117 مليار سهم في الأسبوع الماضي.
وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 66.942 ألف صفقة، بالمقارنة مع 72.082 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 7.1%.
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