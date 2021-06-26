بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وسط نسبي في مستويات التداول مع ترقب الوضع الصحي القائم في البلاد والصراع السياسي المُحتدم بين الحكومة والبرلمان ، وسجل مؤشر السوق الأول نمواً أسبوعياً 0.99% بإقفاله عند مستوى 7016.40 نقطة بمكاسب بلغت 68.57 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6947.83 نقطة.





كما ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بواقع 1.08% عند مستوى 5632.46 نقطة رابحاً 60.12 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 5572.34 نقطة.





وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.03% عند مستوى 5374.80 نقطة، مقابل 5312.10 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 62.70 نقطة.





وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام مرتفعة بنحو 1.03% عند مستوى 6459.66 نقطة رابحاً 66.15 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6393.51 نقطة.



