كشف ملابسات مقتل سائق "توك توك" بسوهاج

نجحت الاجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة.





تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى نافذ، ووفاته عقب وصوله.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج.. أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لمسكنه بدائرة المركز، ولدى وصولهما لمحل الواقعة طلب منه مساعدته لحمل بعض المتعلقات من داخل مسكنه (على خلاف الحقيقة)، وقام بمغافلته والتعدى عليه وطعنه بسلاح أبيض وإستولى على مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه، وخشية إفتضاح أمره قام بتركه بمكان العثور، كما أرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (سكين).



