رئيس البرلمان العربي يثمن جهود "إبراهيم آل الشيخ " ويسلمه وسام التميز العربي

رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أنه يمثل يمثل قامة وطنية وعربية شامخة، ورائدًا من رواد العمل البرلماني على المستوى العربي والإقليمي والدولي، مضيفًا أن تاريخه المهني والسياسي والوطني الحافل بالكثير من الإنجازات، يكشف عن بصماته الواضحة، في تطوير أسس وآليات العمل البرلماني.





وتابع "العسومي" خلال جلسة البرلمان العربي في ختام دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية، أن تولي آل الشيخ قد أحدث نقلة نوعية ملموسة، كما أن له جهود على مر سنوات تشهد بذالك.