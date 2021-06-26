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رئيس البرلمان العربي يثمن جهود "إبراهيم آل الشيخ " ويسلمه وسام التميز العربي

السبت 26/يونيو/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
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رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أنه يمثل يمثل قامة وطنية وعربية شامخة، ورائدًا من رواد العمل البرلماني على المستوى العربي والإقليمي والدولي، مضيفًا أن تاريخه المهني والسياسي والوطني الحافل بالكثير من الإنجازات، يكشف عن بصماته الواضحة، في تطوير أسس وآليات العمل البرلماني.

وتابع "العسومي" خلال جلسة البرلمان العربي في ختام دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية، أن تولي آل الشيخ قد أحدث نقلة نوعية ملموسة، كما أن له جهود على مر سنوات تشهد بذالك.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم منح الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ " وسام التميز العربي" تقديرًا لدور معاليه في الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأضاف "العسومي"، أن "آل الشيخ " له جهود ملحوظه على مدار السنوات الماضية، في مجال الدبلوماسية البرلمانية، والتي كان وما يزال لها الأثر البالغ في نصرة القضايا العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وترسيخ وجهة النظر العربية الصحيحة تجاه الكثير من القضايا والمفاهيم المغلوطة، مشددًا على أن هذه الجهود الحثيثة والمُشرِفة التي يقوم بها معاليه، تمثل رافدًا أساسيًا وقيمةً مضافة، لتعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن احتفال البرلمان العربي اليوم بتكريم آل الشيخ، كأول شخصية عربية تحصل على "وسام التميز العربي"، يمثل رسالة تقدير وتعبير عن مدى العرفان والامتنان لمواقفه المشرفة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، ومبادراته الخلاقة من أجل تعزيز وتنسيق مواقف المجالس والبرلمانات العربية في المحافل الدولية المختلفة، فضلًا عن مواقفه العروبية الخالصة، ودعمه لكل ما يعزز التضامن العربي في كافة المجالات.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي دعم آل الشيخ الدائم والمتواصل للبرلمان العربي، ولتعزيز مسيرته والدور الذي يقوم به خدمةً لمصالح الشعب العربي الكبير ودفاعًا عن قضاياه العادلة، مؤكدا أن مشاركة معاليه اليوم، هي تشريف واعتزاز للبرلمان العربي، قبل أن تكون تكريمًا لشخصه

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