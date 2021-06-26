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إيطاليا: إعطاء 48 مليون جرعة من اللقاحات

السبت 26/يونيو/2021 - 11:44 ص
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
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قالت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم السبت، إنه تم إعطاء 48.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى الآن.

 

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ537 ألفاً و 204 جرعات في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

 

وكانت إيطاليا بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 26 أسبوعًا.

 

ويذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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