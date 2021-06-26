أيهما أخطر.. تعرف على الاختلاف بين سلالة كورونا "دلتا" و"دلتا بلس"

في ظل تفشي تحورات فيروس كورونا في بعض الدول حول العالم، حيث تعتبر السلالة الهندية "دلتا"، الأكثر شراسة وقدرة على الانتشار بين سلالات الفيروس.





يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الاختلاف بين سلالة كورونا "دلتا" و"دلتا بلس".





سلالة دلتا من كورونا

تعتبر سلالة دلتا من كورونا هي الأكثر انتشارًا في الهند، والتي تشكل خطرًا على الولايات المتأخرة في تطعيمات كوفيد-19، وأن أولئك الذين تلقوا التطعيم بالكامل لديهم حماية ضد متحور "دلتا".





ويُعرف متحور دلتا برقمه التسلسلي "B1.617.2"، ،والذي اكتشف لأول مرة في الهند، وأنه الأسرع انتشارًا مقارنة بمتحور "ألفا" الذي اكتشف لأول مرة في المملكة المتحدة.





وأشارت النتائج المبكرة إلى أن اللقاحات بالفعل تمنح المواطنين حماية ضد متحور "دلتا".





وتحمي جرعتين من لقاح فايزر من المتحور الجديد ولكن قد يكون ذلك بمستوى حماية أقل بالمقارنة مع متحور "ألفا"، وكذلك لقاح أسترازينيكا الذي يوفر حماية بنسبة 60% ضد الإصابة بمتحور "دلتا"، مقارنة بنسبة 73% من الحماية ضد متحور "ألفا".





طفرة دلتا بلس

وظهرت طفرة جديدة من الفيروس في الهند، والتي تعتبر أكثر قلقًا وانتشارًا، وهي سلالة "دلتا بلس"، التي تستطيع التهرب من الأجسام المضادة التي يصنعها الإنسان مثل "Casirivimab وImdevimab"، وهي التي تشكل كوكتيلات الأجسام المضادة قيد الاستخدام الطارئ حاليا لعلاج كوفيد في الهند، وذلك في هذا البلد الذي يواجه بالأساس موجة شرسة من فيروس كورونا، حسب تقرير لموقع "إنديا توداي" الهندي.





ولكن لا يوجد حتى الآن دراسة حول مدى فعالية اللقاحات في الهند في الحماية من متغير دلتا.



