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مسئول "جمعيتي": انتهاء المرحلة الثالثة للمشروع في 30 يونيو المقبل

السبت 26/يونيو/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال بلال محمد، مسئول مشروع "جمعيتي" بمديرية تموين الجيزة، إن مشروع جمعيتي هو أحد أهم المشروعات التي اطلقتها وزارة التموين، ويستهدف زيادة شبكة توزيع السلع التموينية على مستوى الجمهورية، حيث تم افتتاح أكثر من 6200 منفذ منذ عام 2016.

وأشار "محمد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن مشروع "جمعيتي" يساهم في توفير فرص عمل للشباب، حيث يوفر المنفذ الواحد من فرصتين إلى 3 فرص عمل مباشرة، مشبها منفذ "جمعيتي" بـ السوبر ماركت الصغير، حيث يوجد به السلع التموينية فضلا عن السلع العادية التي تتواجد في أي "سوبر ماركت".

وأكد أن هناك استقرار في أسعار السلع، منوها بأن منافذ "جمعيتي" وصلت إلى المناطق الأكثر احتياجا، حيث لقى المشروع نجاحا كبيرا، لافتا إلى أنه يوجد منافذ متحركة تابعة لوزارة التموين إلى جانب المنافذ الثابتة لضمان الوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

وأعلن أنه سيتم الانتهاء فعليا من المرحلة الثالثة من مشروع "جمعيتي" في 30 يونيو المقبل، وسيتم البدء في عمل معاينات المرحلة الرابعة من مشروع "جمعيتي" لتنطلق في شهر أغسطس المقبل، متوقعا أن يصل عدد منافذ "جمعيتي" إلى 7 آلاف منفذ بنهاية العام الجاري.

وعن الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، أوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستعداد لعيد الأضحى، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، فضلا عن مراقبة تحوم اللحوم في منافذ الوزارة، مضيفا أن الوزارة نجحت في تثبيت أسعار اللحوم على مدار الفترة الماضية، فضلا عن توفر مخزون استراتيجي من اللحوم يكفي لمدة عامين.

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