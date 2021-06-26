واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:





ضبط 1537 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (2،62 طن أسماك مملحة ومدخنة "فسيخ - رنجة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. داخل (محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة القاهرة).





ضبط (2،05 طن "مقطعات دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" - بمحافظة القاهرة).





ضبط (طن "هياكل دواجن") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن - بمحافظة الإسماعيلية).





ضبط (15 طن "مخللات – ملح طعام") معبأة داخل براميل وأجولة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" - بمحافظة الشرقية).





ضبط (مالك مطحن لإنتاج الدقيق البلدى إستخراج 82% - بمحافظة القليوبية) لحيازته (108،83طن أقماح) زيادة عن الرصيد الدفترى قام المذكور بتجميعها.. بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.





ضبط (4،8 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر البالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص - بمحافظة قنا).





إضطلعت الإدراة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح بتنفيذ حملة مكبرة لضبط القضايا التموينية.. إستهدفت المناطق الساحلية والمصيفية.. أسفرت جهودها عن ضبط (85) قضية بإجمالى مضبوطات (95،4 طن "مخللات، لحوم"– 80،000 ألف لتر "مواد بترولية " – 35،266 ألف عبوة "سلع غذائية وغير غذائية – 39،784 ألف قطعة "ملابس جاهزة، قرص أدوية، أطقم أثاث منزلى" – 468 إسطوانة بوتاجاز).. جاء أبرزها على النحو التالى:-





ضبط (2.02 طن "كبدة – مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع العذائية – كائن بمحافظة مطروح).





ضبط (93،4 طن "مخللات " معبأة داخل براميل غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى")، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" – كائن بمحافظة مطروح).





ضبط (37000 قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة) مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحليل طبى من الجهات المعينة بوزارة الصحة ذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية – كائنة بمحافظة مطروح).





إضطلعت الإدراة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، أسفرت جهودها عن ضبط (61) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (22،874 ألف عبوة سجائر)



