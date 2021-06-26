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13.7 مليون ريال خسائر سوقية ببورصة مسقط في أسبوع واحد

السبت 26/يونيو/2021 - 11:50 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
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أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوع الماضي علي تراجع نسبته 0.76 %، وأغلق عند مستوى 4046.88 نقطة، خاسراً 30.99 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.06%، إلى 21.49 مليار ريال، مقابل 21.5 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 13.71 مليون ريال.   

وجاء تراجع المؤشر خلال الأسبوع بضغط مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.91 %، وتراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.24 %، بينما ارتفع مؤشر الصناعة 1.33 %.

وتقدم عمان كلورين المتراجعين خلال الأسبوع بنسبة 15.51%، وتراجع تكافل عُمان للتأمين وظفار للتأمين بالنسبة ذاتها البالغة 9.09 %.

وعلى الجانب الآخر، تصدر الحسن الهندسية الرابحين خلال الأسبوع بنسبة 20%، وصعد العُمان القطرية للتأمين بنسبة 18.85 %، وارتفع مسقط للتأمين 11.9%.

وتراجع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 20.26 %، إلى 91.32 مليون سهم، مقابل 114.51 مليون سهم في الأسبوع الماضي.

وارتفعت قيمة التداولات 52.48%، إلى 36.5 مليون ريال، مقابل 23.94 مليون ريال في الأسبوع الماضي، حيث تضمن الأسبوع تداول تضمنت تداول على سندات التنمية الحكومية 61 و58 و64.

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