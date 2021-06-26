13.7 مليون ريال خسائر سوقية ببورصة مسقط في أسبوع واحد

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوع الماضي علي تراجع نسبته 0.76 %، وأغلق عند مستوى 4046.88 نقطة، خاسراً 30.99 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع قبل الماضي.





وتراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.06%، إلى 21.49 مليار ريال، مقابل 21.5 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 13.71 مليون ريال.





وجاء تراجع المؤشر خلال الأسبوع بضغط مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.91 %، وتراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.24 %، بينما ارتفع مؤشر الصناعة 1.33 %.





وتقدم عمان كلورين المتراجعين خلال الأسبوع بنسبة 15.51%، وتراجع تكافل عُمان للتأمين وظفار للتأمين بالنسبة ذاتها البالغة 9.09 %.





وعلى الجانب الآخر، تصدر الحسن الهندسية الرابحين خلال الأسبوع بنسبة 20%، وصعد العُمان القطرية للتأمين بنسبة 18.85 %، وارتفع مسقط للتأمين 11.9%.





وتراجع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 20.26 %، إلى 91.32 مليون سهم، مقابل 114.51 مليون سهم في الأسبوع الماضي.



