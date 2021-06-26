رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في معرض آراب هيلث 2021

علنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إصدارها دوريتها الإخبارية الأسبوعية، تحت عنوان (رعاية نيوز)، وتعبر النشرة عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولي والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 24 يونيو 2021.





واستهلت النشرة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الهيئة بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (Arab Health 2021 )، ترأسه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل )، والذي استمرت فعالياته على مدار 4 أيام، استعرض خلالها تجربة مصر الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة والتقى عدد من رؤساء هيئات الصحة في الوطن العربي والشرق الأوسط.





وشملت النشرة لقاءات الدكتور أحمد السبكي على هامش المؤتمر الذي انعقد بمدينة دبي خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2021، مع الرئيس التنفيذي لشركة Deadalus الإيطالية المالكة لشركة DXC، لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتم بحث التعاون المشترك في رقمنة الخدمات الصحية، كما التقي الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والمدير التنفيذي لشركةASGC، وتم بحث سبل التعاون وآلية نقل الخبرات في كل ما يخص المجال الإنشائي والتقني والتكنولوجي بما يسهم في تطور القطاع الصحي في مصر.





كما شملت النشرة، الزيارات الناجحة لوف الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، لهيئتي الصحة بدبي وأبو ظبي، إضافة إلى تفقد أجنحة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي والأشعة والتعقيم والتشخيص عن بُعد، للإطلاع على أحدث الإبتكارات ومنتجات الأجهزة الطبية بمعرض آراب هيلث 2021، فيما تم استعراض إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال توفير الخدمات الطبية والمتكاملة على المستويين الإكلينيكية والخدمي لبرنامج ( نرعاك في مصر) للسياحة العلاجية، فيما كشف السبكي عن إدخال تقنية الديجيتال باثولوجي والخاص بالتشخيص الرقمي الأورام السرطانية وتحليل الأنسجة بمستشفيات الهيئة بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية بدءًا من الشهر القادم





وتضمنت الدورية الإخبارية الخامسة، إجراء 150ألف فحص طبي بمحافظتي الأقصر وأسوان ضمن حملة (اكشف واطمن)، التي أطلقتها الهيئة في مطلع يونيو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، وتستهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالمناطق البعيدة والمائية بالمحافظتين من خلال عيادات متنقلة تجوب المحافظتين، لخدمة أهالي جنوب الصعيد، وبدء المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف الإشرافية بفرع الهيئة ببورسعيد.





وتضمنت أيضًا، أبرز الجراحات الطبية التي تم إجرائها بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، منها نجاح أول جراحة لعلاج تسوس الأذن والنتوء الحلمي منذ الولادة، وذلك لطفلة عمرها 10سنوات بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، وأول عملية لاستئصال جيب من البلعوم دون تدخل جراحي، وذلك خلال الورشة التعليمية لمناظير الجهاز الهضمي التداخلية بمستشفى التضامن، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.





واختتمت النشرة، بانطلاق البرنامج التدريبي المكثف ( معًا نبني المستقبل)، لشرح أساليب مكافحة العدوى، وآليات خلط وتحضير المحاليل الوريدية، وذلك لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الهيئة، إضافة للتدريب على مهارات التواصل للعاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.



