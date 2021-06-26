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رئيس جهاز "القاهرة الجديدة": استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات

السبت 26/يونيو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،  استمرار الجهود المبذولة لوقف المخالفات بالتجمعات الثلاثة بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ( شرطة المرافق وشرطة التعمير) بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه تم شن حملة على الفيلات المخالفة للنشاط بالتجمع الخامس، تحت إشراف المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز  للتجمع الخامس والمهندس محمد عرفات،  رئيس الإدارة المركزية للتنمية، حيث قامت اللجنة بتنفيذ ٨ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات بالشويفات والحي الخامس، بجانب فصل التيار الكهربائي وإخلاء وغلق وتشميع جميع الوحدات المخالفة.

وفى ذات السياق، أوضحت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، انه تم  شن حملة على الإشغالات بمنطقة الهناجر والاسكان الاجتماعى بالتجمع الثالث، وإزالة كافة الاشغالات، كما تم إيقاف أعمال بدورم مخالف بحى جاردينيا.

من جانبها، صرحت  المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، بأنه تم شن حملة مكبرة على الاشغالات والتعديات بالمجاورة الثالثة والشباب الشمالى، وتم مصادرة المضبوطات إلى مخازن الجهاز.



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