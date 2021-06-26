ضبط كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالقليوبية.





فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية)، بالإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة بنها مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة المركز، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.



