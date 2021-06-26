الطالع الفلكى السّبت 26/6/2021..صِحَّة شِحَاتَة!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الرّابعة و8 دقائق عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ودخل الجدى فى السّادسة و25 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 19 بَؤونَة قبطى ، 26 حُزَيْرَان رُومى ، 16 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -تاكل كويّس وتنام كويّس ياشحاتة.(حسن مُصطفى من فيلم غريب فى بيتى-1982)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُصادف ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل حسن مُصطفى رَحِمَه الله ، إحتفالاً بذكراه هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم حسن مُصطفى إسماعيل والشهرة حسن مُصطفى ، مع التنبيه أنها لا تعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لا تبخل عليه بالفاتِحَة.





(مَلكْ مُتَوّجْ)،(الهرم الكبير)،(بُرج بابل)،(الشخص الذّهبى)،(عودة للمدرسة)، (طاقة نُور)،(ضوء محظوظ)،(الأهرامات المصريّة)،(قلبه كبيرمثل قلب الحُوت)









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وقت مُناسب للبحث عن وظيفة إضافيّة جانبيّة لكسب بعض الدراهم بالحلال ولو كانت قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.





برج الثور: حماية مُمتلكات العائلة لاتعنى فقط التكشير عن أنيابك ضدّ الطامعين لكن الفحص المُستمر لتلك المُمتلكات وصيانتها ،المال السّايب.





برج الجوزاء: التغيير المُستمر لرأيك وبسرعة يُفقد المحيطين الثقة بك، الجوزاء لايعنى أن تُشتّت مجهودك على هدفيْن فى وقتٍ واحد لكن تقسيمك السليم للوقت.





برج السّرطان: الوقت ما أن يذهب لايرجع ، بإمكانك كتابة قائمة بما فقدته فى الفترة السابقة والبدء فوراً بخطة جديدة لإستعادة حلمك ،بالجهد والعرق وليس الأحلام.





برج الأسد: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج العذراء: لا يجب أن تنتقل للجزر المدارية لتشعر بالسعادة لكنك تعثر عليها داخل منزلك إن توافرت النيّة لإسعاد نفسك ومن حولك ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج العقرب: التفكير فى فرز قاعدة بيانات المعارف لفلترة الجيّد من السّيئ، الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب عظيم فى حدّ ذاته فلا تستخف بتأثير الرّفقة.





برج القوس: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الجدى: عليك بالإسترخاء والإبتعاد عن التوتّر العصبى بزيارتك للمُتنزهات أو بصومعتك لإعادة شحنك بالطاقة الإيجابيّة ، إبتعد عن المُناقشات المُستفزّة.





برج الدّلو: يوم أبرك من عشرة، مقولة تتذكرها بسبب قدر كبير من النشاط وعليك إنهاء أكبر عدد ممكن من مصالحك قدرالإمكان.





برج الحوت: الشفافيّة والرّؤى الواضحة المستقبليّة لعواقب الأمور يجب ألاّ تستخف بها، خاصةً إن كانت الشّواهد الواقعيّة تؤيّد حَدَسَكْ.



