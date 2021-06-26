Advertisements

هند صبري تتسلم شارة وجائزه نوبل للسلام من برنامج الاغذيه العالمي

السبت 26/يونيو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements



تسلمت النجمة هند صبري سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شارة وشهادة جائزة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمي

قالت هند صبري في تصريحات صحفية أنها فخورة جداً بأنها جزء من هذه الأسرة ، وهذه الجائزة لهم جميعاً، خاصة للرجال والنساء الذين اختاروا خدمة المحتاجين على مدار 24 ساعة يومياً، وأيضاً لكل من يقوم بتوصيل الغذاء

وتابعت هند صبري كلامها قائلة : "مبروك لبرنامج الأغذية العالمي ولجميع زملائي الذين نالوا هذا الشرف من خلال عملهم على توفير حياة أفضل للناس، ومنحنا عالما أفضل، عالما خاليا من الجوع".


يذكر أن أخر اعمال هند صبري كان مسلسل " هجمة مرتدة" الذي عرض بالمارثون الرمضاني الماضي تأليف باهر دويدار إخراج أحمد علاء بطولة أحمد عز، هند صبري،ماجده زكي، خالد أنور، عبد الرحمن أبو زهره ،مايان سيد ، هاجر الشرنوبي

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 29 حالة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ ساعة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ 38 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:47 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

11:33 ص

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

05:35 م

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

12:31 ص

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

06:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى