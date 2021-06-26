هند صبري تتسلم شارة وجائزه نوبل للسلام من برنامج الاغذيه العالمي







تسلمت النجمة هند صبري سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شارة وشهادة جائزة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمي



قالت هند صبري في تصريحات صحفية أنها فخورة جداً بأنها جزء من هذه الأسرة ، وهذه الجائزة لهم جميعاً، خاصة للرجال والنساء الذين اختاروا خدمة المحتاجين على مدار 24 ساعة يومياً، وأيضاً لكل من يقوم بتوصيل الغذاء



وتابعت هند صبري كلامها قائلة : "مبروك لبرنامج الأغذية العالمي ولجميع زملائي الذين نالوا هذا الشرف من خلال عملهم على توفير حياة أفضل للناس، ومنحنا عالما أفضل، عالما خاليا من الجوع".





يذكر أن أخر اعمال هند صبري كان مسلسل " هجمة مرتدة" الذي عرض بالمارثون الرمضاني الماضي تأليف باهر دويدار إخراج أحمد علاء بطولة أحمد عز، هند صبري،ماجده زكي، خالد أنور، عبد الرحمن أبو زهره ،مايان سيد ، هاجر الشرنوبي