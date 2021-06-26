وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمين المحبوسين بقضية الجوكر لمجمع محاكم طره

وصل منذ قليل المتهمين المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر" من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وعلى الفور قامت قوات الأمن بإيداعهم قفص الاتهام داخل قاعة رقم 4 المقرر انعقاد أولى جلسات محاكمتهم مع المقاول الهارب محمد علي في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020.





والمقرر نظرها أمام الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طره.



