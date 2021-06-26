Advertisements

ليس له علاج عالميا.. نائب يطالب بتوفير حصة تموينية لهذا المرض

السبت 26/يونيو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
وجّه الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتراحا برغبة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الصحة، بشأن توفير حصة تموينية شهريا لمرضى «السيلياك».

وأوضح النائب أن مرض "السيلياك" أو حساسية القمح مرض مناعي، يصيب واحدا من كل 100 شخص، 25% فقط منهم تم تشخيصهم، وممنوعون مدى الحياة من تناول طعام أو مشتقات هذه الأنواع (القمح- الشعير- الشوفان- الجويدار).

وأشار إلى أن مادة الجلوتين الموجودة فى هذه المنتجات تقوم بتدمير (الأهداب) المنوط بها امتصاص الغذاء وتحويله إلى فيتامينات لتغذية الجسم، مما يدمر جهاز مناعة المريض ويكون عرضة للإصابة بجميع الأمراض.

وقال أبو العلا: هذا المرض لا يوجد له علاج عالميا حتى الآن، كما أنه لا يستطيع أحد أن يعيش على الأرز فقط، إلا أن دول العالم توصلت إلى بدائل الوقاية منه، مثل دقيق بديل لدقيق القمح، ونوع معين من المكرونة، والبسكويت المصنوع من بديل القمح، مشيرا إلى أن الإشكالية تتمثل في أن هذه البدائل أسعارها مرتفعة وفوق قدرات عدد كبير من المصابين به، قائلا: وصل على سبيل المثال كيلو المكرونة إلى 400 جنيه، وعلبة البسكويت وزن 25 جراما بـ43 جنيها "إيطالية الصنع".

وطالب أيمن أبو العلا بتوفير حصة تموينية لمرضى "السيلياك" بواقع 10 كيلو دقيق و3 كيلو مكرونة خالية من الجلوتين شهريا، مشيرا إلى أن مصر بها مصنع دقيق خالٍ من الجلوتين، ومرخص بوزارة الصحة ويستطيع تصنيع المكرونة وجميع أنواع البسكوت لهؤلاء المرضى، داعيًا أيضا لتخفيض الجمارك على المنتجات الخالية من الجلوتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الصحة مرض السيلياك مجلس النواب السيلياك

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 6 ساعات

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ أقل من ساعة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 29 حالة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

جامعة أسيوط تعلن قرب افتتاح أول مخبز لمرضى حساسية القمح بالمستشفى الجامعي

جامعة أسيوط تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول مخبز في الصعيد لإنتاج المخبوزات الخالية من الجلوتين

افتتاح عيادة مجانية بـ"جمعية السيلياك" بالرياض

هاني الناظر: البهاق مرض ليس خطير ولا يؤثر على صحة الإنسان

بعد إصابة رامي جمال.. هاني الناظر: أستاذ أمراض جلدية يكشف مفاجأة عن مرض البهاق

"الدواء في الغذاء".. تفاصيل إنشاء أول مخبز لعلاج الأطفال مرضى "التمثيل الغذائي" بجامعة الزقازيق (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 ص

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

11:33 ص

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

05:35 م

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى