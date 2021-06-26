هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في العراق

أعلنت وسائل إعلام كردية، منذ قليل، عن هجوم بطائرات مسيرة على قرية قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل.

وقد أفادت وكالة "يقين" العراقية للأنباء، اليوم السبت، بسقوط صاروخ مجهول قرب أحد الفنادق فى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراقي دون وقوع خسائر بشرية.

ووفقًا للوكالة العراقية، سقط الصاروخ فى الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت ولم يتم تحديد مكان إطلاق الصاروخ حتى الآن.

ولم تصدر السلطات الأمنية فى كردستان أى تعليق بشأن الحادث.