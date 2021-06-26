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بريطانيا: تزايد الضغوط على "جونسون" لإقالة وزير الصحة

السبت 26/يونيو/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
منار طارق
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تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط متزايدة، اليوم السبت، لإقالة وزير الصحة بعد الاعتراف بأنه خالف إرشادات كوفيد 19 بتقبيله موظفًا، مما أثار اتهامات بالنفاق الصارخ.

كان مات هانكوك، 42 عامًا، في قلب معركة الحكومة ضد الوباء، حيث كان يخبر الناس بشكل روتيني باتباع القواعد الصارمة وحتى انه رحب العام الماضي باستقالة عالم كبير لم يلتزم بالقيود بطريقة مماثلة. واعتذر هانكوك يوم الجمعة بعد ما عرضت صحيفة ذي صن صورة له وهو يقبّل ويحتضن أحد كبار مساعديه في مكتبه الشهر الماضي، في وقت كان فيه اتصال الناس الحميمي بشخص خارج منزلهم مخالفًا للقواعد.

وقال "أنا أتقبل أنني خرقت إرشادات التباعد الاجتماعي في هذه الظروف.. لقد خذلت الناس وأنا آسف جدا". وقال جونسون يوم الجمعة إنه يعتبر الأمر منتهيًا الآن. لكن قالت الصحف البريطانية الرائدة، التي نشرت القصة على صفحاتها الأولى، إن هانكوك فقد أي سلطة أخلاقية ويجب أن يرحل.

تساءل حزب العمال المعارض عما إذا كان قد انتهك أيضًا القانون الوزاري من خلال تعيين امرأة كانت صديقة لسنوات - مما أعاد إشعال اتهامات المحسوبية التي طالت سابقًا حكومة جونسون المحافظة.

وقالت صحيفة صن في عمودها الرئيسي: "لا يمكن للسيد هانكوك الآن أن يأمل في أن يظهر وجهه الجدي ويخبرنا كيف نتصرف ويتوقع منا أن نستمع بجدية.. رائحة النفاق تلوح في الافق."

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