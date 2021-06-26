Advertisements

عرض مسلسل"حرب أهلية" عبر قناة "الحياة" في هذا الموعد

السبت 26/يونيو/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تُعرض قناة "الحياة"مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا، وذلك يوم السبت المقبل الموافق يوم 3 يوليو، وذلك بعد انتهاء عرض مسلسل "ضل راجل" للفنان ياسر جلال الذي يُعرض عليها حالياً.

مسلسل "حرب أهلية" تدور أحداثه المسلسل في إطار من الإثارة بين زوجتين لشخص واحد، بجانب الصراع بين أبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" وهي واحدة من أنجح طبيبات التجميل في مصر، ولديها ابنة تدخلها في صراعات عديدة، كما أنها تواجه العديد من الخلافات مع زوجها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، تامر هجرس، رشدي الشامي، خالد أنور، بسنت صيام، برلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 29 حالة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمين المحبوسين بقضية الجوكر لمجمع محاكم طره

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 ص

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

11:33 ص

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

05:35 م

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى