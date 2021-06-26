عرض مسلسل"حرب أهلية" عبر قناة "الحياة" في هذا الموعد

تُعرض قناة "الحياة"مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا، وذلك يوم السبت المقبل الموافق يوم 3 يوليو، وذلك بعد انتهاء عرض مسلسل "ضل راجل" للفنان ياسر جلال الذي يُعرض عليها حالياً.



مسلسل "حرب أهلية" تدور أحداثه المسلسل في إطار من الإثارة بين زوجتين لشخص واحد، بجانب الصراع بين أبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" وهي واحدة من أنجح طبيبات التجميل في مصر، ولديها ابنة تدخلها في صراعات عديدة، كما أنها تواجه العديد من الخلافات مع زوجها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، تامر هجرس، رشدي الشامي، خالد أنور، بسنت صيام، برلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.