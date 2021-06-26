Advertisements

ربة منزل تتهم بقالا بالتحرش بطفلتها في شبين القناطر

السبت 26/يونيو/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
اتهمت ربة منزل بقال في شبين القناطر، بالتحرش بنجلتها البالغة من العمر عامين ونصف، أثناء توجه المجني عليها للسوبر ماركت، لشراء بعض الأشياء فاستدرجها إلى داخل المحل وتحرش بها.

وحررت الأم محضر بمركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بضبط المتهم، وطلب تحريات المباحث، وسؤال الأم وعرض الطفلة على الطب الشرعي.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من "أ.أ.م" 23 عاما، ربة منزل، يفيد قيام المدعو "م.ش" صاحب سوبر ماركت، بالتحرش جنسيا بنجلتها "أ.م" عامين ونصف، وذلك أثناء توجه الطفلة لشراء بعض الأشياء من المحل، استدرجها وتحرش بها.

جرى إخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية بالواقعة، وأفادت التحريات أنه بسؤال الأم قالت في محضر الشرطة، إنها توجهت بالطفلة إلى الوحدة الصحية بالمنطقة، للكشف الطبي على الطفلة وتبين من خلال الكشف والتقرير الذي حصلت عليه أن المجني عليها يوجد بها تورم شديد بالأعضاء التناسلية الخارجية، مما يوضح أنها تعرضت إلى تحرش من شخص ما أدى إلى حدوث ذلك.

وأكد التقرير أنه لم يحدث فض لغشاء البكارة الخاص بالعذرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 13322 جنح مركز شبين القناطر وبالعرض على النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم وعرض الطفلة على الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تحرش بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمين المحبوسين بقضية الجوكر لمجمع محاكم طره

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ يوم

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ ساعة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الآن

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 7 ساعات

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعرف على موعد مباراة البرتغال وبلجيكا في كأس أمم أوروبا والقناة الناقلة

الآن

موضوعات متعلقة

حداد يوثق عاطل في شجرة عقابًا على تحرشه بنجلته فيى الغربية

جهود مكثفة لكشف غموض مقتل سائق بعدة طعنات بشبين القناطر 

مصرع طفلة على يد والدتها المريضة نفسيًا بـ "سندنهور" ببنها

انتحار شاب شنقًا بشبين القناطر

ربة منزل تتهم جارها بالتحرش بحفيدتها في القناطر

قرار جديد من النيابة في واقعة طفل العسل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

11:06 ص

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى