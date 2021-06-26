ربة منزل تتهم بقالا بالتحرش بطفلتها في شبين القناطر

وحررت الأم محضر بمركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بضبط المتهم، وطلب تحريات المباحث، وسؤال الأم وعرض الطفلة على الطب الشرعي.



تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من "أ.أ.م" 23 عاما، ربة منزل، يفيد قيام المدعو "م.ش" صاحب سوبر ماركت، بالتحرش جنسيا بنجلتها "أ.م" عامين ونصف، وذلك أثناء توجه الطفلة لشراء بعض الأشياء من المحل، استدرجها وتحرش بها.



جرى إخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية بالواقعة، وأفادت التحريات أنه بسؤال الأم قالت في محضر الشرطة، إنها توجهت بالطفلة إلى الوحدة الصحية بالمنطقة، للكشف الطبي على الطفلة وتبين من خلال الكشف والتقرير الذي حصلت عليه أن المجني عليها يوجد بها تورم شديد بالأعضاء التناسلية الخارجية، مما يوضح أنها تعرضت إلى تحرش من شخص ما أدى إلى حدوث ذلك.



وأكد التقرير أنه لم يحدث فض لغشاء البكارة الخاص بالعذرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 13322 جنح مركز شبين القناطر وبالعرض على النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم وعرض الطفلة على الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.