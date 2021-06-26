Advertisements

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 52 كيلو من مخدر الهيروين و15 كيلو حشيش

السبت 26/يونيو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى تصنيع وترويج مخدر الهيروين وبحوزتهم 52 كيلو جرام من مخدر الهيروين و15 كيلو جرام من مخدر الحشيش تقدر بحوالى 27 مليون جنيه.


فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتصنيع مخدر الهيروين وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية.. حيث ضم التشكيل (عدد 5 عناصر إجرامية، مقيمين بنطاق محافظات " الإسماعيلية، الشرقية، القاهرة ")

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتى أمن القاهرة والإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحيازتهم الآتى:

كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت ( 50 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الهيروين معدة للترويج وزنت ( 2 كيلو جرام ).
عدد ( 150 ) طربة من مخدر الحشيش وكمية مجزئة من ذات المخدر وزنت أكثر من (15 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الآيس.
كمية من المواد معدة للخلط مع مخدر الهيروين.
الأدوات والآلات المستخدمة فى عملية الخلط والتعبئة.
مبالغ مالية.
عدد 6 سيارات.
عدد 9 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (27٫000٫000 – سبعة وعشرون مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمين المحبوسين بقضية الجوكر لمجمع محاكم طره

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ ساعة

تعرف على موعد مباراة البرتغال وبلجيكا في كأس أمم أوروبا والقناة الناقلة

الآن

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الآن

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ يوم

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

11:06 ص

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى