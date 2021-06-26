ضبط تشكيل عصابي بحوزته 52 كيلو من مخدر الهيروين و15 كيلو حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى تصنيع وترويج مخدر الهيروين وبحوزتهم 52 كيلو جرام من مخدر الهيروين و15 كيلو جرام من مخدر الحشيش تقدر بحوالى 27 مليون جنيه.





فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتصنيع مخدر الهيروين وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية.. حيث ضم التشكيل (عدد 5 عناصر إجرامية، مقيمين بنطاق محافظات " الإسماعيلية، الشرقية، القاهرة ")



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتى أمن القاهرة والإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحيازتهم الآتى:



كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت ( 50 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين معدة للترويج وزنت ( 2 كيلو جرام ).

عدد ( 150 ) طربة من مخدر الحشيش وكمية مجزئة من ذات المخدر وزنت أكثر من (15 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الآيس.

كمية من المواد معدة للخلط مع مخدر الهيروين.

الأدوات والآلات المستخدمة فى عملية الخلط والتعبئة.

مبالغ مالية.

عدد 6 سيارات.

عدد 9 هواتف محمولة.



بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (27٫000٫000 – سبعة وعشرون مليون جنيه تقريبًا).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

