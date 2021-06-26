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فريق هندسة عين شمس يفوز بالمركز الثالث بمسابقة روبوثون لعام 2021

السبت 26/يونيو/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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فاز فريق RAND-E المكون من طلاب السنة النهائية ببرنامج الميكاترونيات والأتمتة بكلية الهندسة جامعة عين شمس والتابعين لمعمل الروبوتات والتحكم الاّلي بالجامعة، بالمركز الثالث في مسابقة Robothon® Grand Challenge 2021 المنظمة سنويا من قبل جامعة ميونخ التقنية في الفترة من 14\5\2021 إلى 22\6\2021.

وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. واوضح ا. د عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ان الفريق تمكن من إتمام جميع المهام المحددة، وتمكن أيضا من القيام بذلك في نصف الفترة المتاحة لباقى الفرق الخمسة عشر المتقدمة. وبناء على ذلك، تم منحهم جائزة" Lightspeed" الخاصة.

ويتكون الفريق من الفائز من: م. عبدالرحمن صلاح فرحان، م. عبدالرحمن مدحت بسيوني، خالد شوقي العناني، عبدالرحمن عمرو جمال، عمرو مصطفى كمال، مايكل أشرف بحور،،محمد عادل التهامي، يوسف طاهر عفيفي، تحت اشراف د. شادي أحمد ماجد ود. محمد إبراهيم عوض.

جدير بالذكر ان مسابقة Robothon® Grand Challenge 2021 أقيمت من قبل الجامعة التقنية في ميونيخ (TUM). وتهدف إلى تسليط الضوء على القضايا البيئية ذات الأهمية كتفكيك وفرز النفايات الإلكترونية، وقد تقدمت فرق من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة.

واشار ا.د. مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب انه
تم منح الفرق المؤهلة أربعة أسابيع لتطوير حل ذاتي لتنفيذ على لوحة مهام المسابقة. تلقى كل فريق لوحة المهام عن طريق البريد وتم استخدام منصة الروبوت الخاصة بهم لتطوير حلول للمهام متباينة الصعوبة.
حيث كانت مهمة الفرق برمجة الروبوت الخاص بهم للضغط على زر على السبورة. كل ضغطة زر تكسب نقطة.
ثم إدخال جسم في ثقب: قامت الفرق ببرمجة الروبوت الخاص بهم لإدخال سلك Ethernet في الفتحة المخصصة له.
تليها إدخال مفتاح في الثقب: قامت الفرق ببرمجة الروبوت الخاص بهم لالتقاط مفتاح وإدخاله في ثقب المفتاح.
ثم إزالة البطارية: قامت الفرق ببرمجة الروبوت الخاص بهم لإزالة البطاريات من علبة البطارية، وإعادة تدوير البطارية: قامت الفرق ببرمجة الروبوت الخاص بهم للضغط على زر أسفل الحفرة باستخدام بطارية من المستوى الرابع.
تم تقييم الفرق بناءً على عدد المهام التي أكملوها والوقت المستغرق لإستكمالها. تمكن الفريق المصري من إتمام جميع المهام والحصول على الدرجة كاملة

وقد تقاسم المركز الأول بالتساوى كلا من فريق RoboPig وفريق RoboTHIx.
كما منحت جائزة المركز الثاني لفريق Ewas.
وحصل فريق RAND-E المصري على المركز الثالث.
وعلى الرغم من تمكن فريق Schmalkalden من إكمال المهام إلا أنه فشل في اختبار تغيير الموقع مما أدى إلى تحويل ال 20 نقطة التي اكتسبها إلى صفر.
فريق هندسة عين شمس يفوز بالمركز الثالث بمسابقة روبوثون لعام 2021
فريق هندسة عين شمس يفوز بالمركز الثالث بمسابقة روبوثون لعام 2021
فريق هندسة عين شمس يفوز بالمركز الثالث بمسابقة روبوثون لعام 2021
فريق هندسة عين شمس يفوز بالمركز الثالث بمسابقة روبوثون لعام 2021

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