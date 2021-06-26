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ملابسات غرق طالب جامعي حال إنقاذه شقيقته بمنشأة القناطر.. والتحريات "عريس جديد"

السبت 26/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات غرق طالب جامعي أثناء محاولته إنقاذ شقيقته من الغرق بمجرى نهر النيل بمركز منشأة القناطر، إذ تبين أنه متزوج منذ 3 شهور فقط.


وبينت التحريات عن غرق الطفلة أثناء استحمامها بنهر النيل هربا من إرتفاع درجة حرارة الجو.


كانت انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة طالب جامعي وشقيقته الصغرى بعد غرقهما بمجرى نهر النيل بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريقين بمجرى نهر النيل بنطاق كفر حجازي، بمركز منشأة القناطر.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين.


وتمكنت القوات من انتشال جثتي يحيى زكريا 22 سنة طالب بكلية الهندسة، يرتدي تيشيرت أبيض، وشقيقته "مريم" 13 سنة، ترتدي تيشيرت رمادي وبنطال أسود.


تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، توصلت إلى أنه أثناء استحمام،"مريم" بنهر النيل هربا من حرارة الجو، جرفها التيار لعدم اجادتها السباحة، فأسرع شقيقها لإنقاذها ليلقى حتفه رفقتها.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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