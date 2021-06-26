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قداس تكريس الشرق الأوسط للعائلة المقدسة من كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت

السبت 26/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر عن اقامة قداس تكريس الشرق الأوسط للعائلة المقدسة، من كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت، ترأس القداس الأب انجليوس مسعود راعي الكنيسة، بمشاركة الشمامسة وشعب الكنيسة.

وكانت العظة من إنجيل اليوم (لوقا ١٠) هو انجيل الإرسال، أرسل يسوع ٧٢ رسولًا، وهذا الرقم ليس عبثيًا، رقم ٢ دلالة على الشركة، فالله أرسل رسله اثنين اثنين ليشجع كل منهما الأخر في لحظات الضعف، رقم ٧ هو رقم الكمال، الرسالة ليست للرسل فقط، بل الدعوة عامة لنا جميعًا، وكما رعى الله الرسل، هكذا يرعانا أيضًا دون حاجتنا للتخطيط، والاعتماد على قدراتنا البشرية، فالله هو الذي يعمل.

واختتم القداس، بزياح ايقونة قلب يسوع الأقدس، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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