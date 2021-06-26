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وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يكرمان أول دفعة من متعافي الإدمان بمركز العزيمة

السبت 26/يونيو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والسيد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح تكريم أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات..أنقذ أرواح"، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، علي أن شعار اليوم العالمي، "شارك حقائق عن المخدرات..أنقذ أرواح"،يؤكد مسؤولياتنا كمؤسسات حكومية وأهلية وكأفراد متطوعين في الوقاية أو متعافين من الإدمان في نشر التوعية المبنية علي الحقائق العلمية والتجارب العملية بشأن خطر المخدرات وتداعياتها،وأن تلك المعلومات والحقائق تساهم في رفع الوعي المجتمعي وإنقاذ أرواح المزيد من ضحايا المخدرات،لافته الى انه تم اختيار الاحتفال باليوم العالمي علي أرض مطروح الساحرة، وذلك في إطار تعاوننا المستمر مع محافظة مرسي مطروح والتي توليها وزارة التضامن الاجتماعي أهمية بالغة وننفذ علي أرضها الطيبة العديد من البرامج والمشروعات التنموية لخدمة أبناء المحافظة وأن من أهم ثمار هذا التعاون مركز العزيمة لعلاج الإدمان الذي تفضل السيد الرئيس بافتتاحه في 16 فبراير الماضي بعد إضافة مستشفيي لسحب المخدرات، وأن هذا الصرح الطبي والتأهيلي يعد من أفضل المراكز العلاجية والتأهيلية، فلقد تم إنشاؤه وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج الإدمان "40% إنشاءات، 60% مساحات ترفيه للنزلاء "بسعة سريرية تشمل " 50 سرير لسحب المخدر، و"100 سرير للتأهيل النفسي والاجتماعي"، فضلًا عن 3 عيادات خارجية.

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