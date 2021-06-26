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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري المصري الممتاز

السبت 26/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تستكمل منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، غدًا الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

ويشهد غدًا لقائي الإسماعيلي وسموحة، بالإضافة إلى طلائع الجيش والبنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك برصيد 58 نقطة
2- المصري برصيد 43 نقطة
3- الأهلي برصيد 41 نقطة
4- سموحة برصيد 40 نقطة
5- الاتحاد السكندري برصيد 38 نقطة
6- إنبي برصيد 36 نقطة
7- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة
8- الجونة برصيد 35 نقطة
9- طلائع الجيش برصيد 34 نقطة
10- بيراميدز برصيد 34 نقطة
11- سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة
12- الإسماعيلي برصيد 32 نقطة
13- غزل المحلة برصيد 32 نقطة
14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة
15- أسوان برصيد 24 نقطة
16- وادي دجلة برصيد22 نقطة
17- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة
18- الإنتاج الحربي برصيد 17 نقطة
ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:
1- أحمد ياسر ريان " سيراميكا كليوباترا" برصيد 14 هدف
2- أشرف بن شرقي " الزمالك" برصيد 12 هدف
3- أحمد سمير " طلائع الجيش" برصيد 11 هدف
4- عمر كمال " المصري" برصيد 11 هدف
5- مصطفى فتحي "سموحة" برصيد 10 أهداف
6- رامي صبري " إنبي" برصيد 10 أهداف
7- عمرو جمال " طلائع الجيش" برصيد 10 أهداف

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