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ننشر تفاصيل التقرير الطب الشرعي الخاص ببهاء كشك الذراع الأيمن لـهشام عشماوي

السبت 26/يونيو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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بدأت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهم بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام عشماوي.

ووقدمت النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمتهم، ثابت به "أنه بتوقيع الكشف الطبي على المتهم بهاء كشك تبين به الإصابات - أثارات التئام تامة التكوين تقع بيمين فقرة الرأس بطول سم، وتلونات بلون داكن عن لون الجلد تقع بمقدمة ووحشية الساق اليمنى أبعادها حوالي 1 * 1 سم، و2 * 1 سم، وتلون بلون داكن عن لون الجلد يقع بمقدم الساعد الأيمن ابعاده 4 * 2 سم، والرأي أنه قد تبين من الكشف على المتهم أن المعالم الأصلية لإصاباته قد تغيرت بما طرأ عليها من تطورات التئامية ومضي الوقت مما يتعذر تحديد طبيعتها أو سببها أو تاريخ حدوثها".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وخلال الجلسة السابقة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد أمر الإحالة على المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوى وعمر رفاعى سرور وعماد الدين عبد الحميد.

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