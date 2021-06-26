بيومي فؤاد يبدأ تصوير مشاهده بمسلسل " المماليك"





يبدأ النجم بيومي فؤاد تصوير مسلسل "المماليك" بمنطقة شبرامنت، وتدور أحداث المسلسل في 60 حلقة، ويجسد خلاله دور رجل أعمال يعشق الستات في إطار إجتماعي تشويقي.



والعمل من بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، تأليف هشام هلال ، إخراج حازم فودة



وفي سياق آخر يستكمل بيومى فؤاد تصوير مسلسله "عودة الأب الضال"، فى ديكور فندق ، المسلسل من بطولة عبير صبري وبيومي فؤاد تأليف أمين جمال،محمد فتحي،محمد أبو السعد وبطولة خالد منصور، شادى ألفونس، أميرة هاني، هاجر عفيفي، ونور قدري، رانيا الخطيب، نيفين محمد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، أحمد فتحي، ومحمد عبدالرحمن وإخراج أحمد عبدالعال.