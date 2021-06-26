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توتنهام يقترب من التعاقد مع نونو سانتو

السبت 26/يونيو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن هوية مدرب توتنهام هوتسبير الجديد، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه قبل نهاية الموسم الماضي.

وتولي رايان مايسون لاعب الفريق السابق قيادة الفريق مؤقتا حتى نهاية الموسم، ومنذ ذلك الوقت، يبحث توتنهام عن مدير فني جديد جديد يمكنه الارتقاء بتطلعات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "ذا صن"، فإن توتنهام اتفق مع المدير الفني البرتغالي نونو إيسبرتو سانتو الذي ترك وولفرهامبتون بنهاية الموسم الماضي".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن توتنهام وضع قائمة كبيرة لمجموعة من المرشحين لتدريبه الفريق بعد إقالة مورينيو، تضمنت مدرب بايرن ميونيخ الجديد يوليان ناجلسمان، ومدرب إنتر ميلان السابق أنطونيو كونتي، ومدرب روما السابق باولو فونسيكا.

وذلك بجانب مدرب نابولي السابق جينارو جاتوزو، إلى جانب مدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو الذي يشرف حاليا على تدريب باريس سان جيرمان، ومدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز.

وعلى الرغم من أن أجريت مفاوضات مع إيفرتون وكريستال بالاس اللذين يبحثان عن مدرب جديد بعد رحيل كارلو أنشيلوتي عن الأول، واعتزال روي هودجسون مدرب الثاني.

والجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي قضى 4 مواسم مع وولفرهامبتون، وقاده للمركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كما وصل معه إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

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