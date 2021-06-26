إياب نصف النهائي الأفريقي.. الأهلي يسعى لتكريس عقدته الأزلية أمام الترجي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، على استاد (الأهلي WEالسلام)، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية 2020 – 2021.





وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات البطولات الإفريقية للأندية.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في "رادس" انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله محمد شريف.





تاريخ مواجهات الأهلي ضد الترجي التونسي





ويرجح التاريخ كفة الأهلي في مواجهاته ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الليلة، حيث سبق وتقابل الفريقين في 21 مباراة رسمية بالبطولات القارية، كانت الغلبة للمارد الأحمر في 9 مباريات، وحسم التعادل 8 مباريات، بينما فاز فريق أبناء باب سويقة في 4 مباريات.





وتقابل الأهلي مع الترجي التونسي في 10 مباريات رسمية على الملاعب المصرية، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل بين الفريقين، ولم يحقق الفريق التونسي أي فوز على الفريق الأهلاوي في مصر.





سجل لاعبو الأهلي 15 هدفًا في شباك الترجي خلال مواجهات الفريقين على أرض مصر، مقابل 6 أهداف فقط للفريق التونسي.



