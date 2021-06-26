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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة بحوالى 60 مليون جنيه

السبت 26/يونيو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابى دولى شديد الخطورة يضم (مصريين وأجانب) تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد خاصة مخدرى ( الحشيش والهيروين ) وإعادة تدويرهما لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية.. حيث ضم التكشيل (عدد 16 عنصر إجرامى – بينهم عدد 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية - لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية " ) من بينهم زعيم التشكيل الصادر ضده (عدد 4 أحكام قضائية، من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضايا مخدرات ) حيث يقوم زعيم التشكيل بالتمويل المادى لجلب تلك الشحنات المخدرة من خارج البلاد، ويقوم بعض عناصر التشكيل بعقد الصفقات مع تجار المواد المخدرة داخل البلاد ويقوم البعض الأخر بتخزينها بمخازن سرية محددة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، ويتولى أحدهم نقل المواد المخدرة تمهيدًا لتسليمها للعملاء ويقوم آخران بإستلام المبالغ المالية من زعيم التشكيل وتحويلها إلى عملات أجنبية ( دولار ) لإرسالها بطرق غير شرعية خارج البلاد لتمويل الصفقات وقيام باقى عناصر التشكيل من الأجانب بإعداد وتجهيز شحنات المواد المخدرة خارج البلاد لإرسالها إلى زعيم التشكيل وحيازة وإحراز عينات من مخدر الهيروين لعرضها على عملائهم لجلب المزيد من الشحنات

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم جميعًا وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت ( 66 كيلو جرام ).
عدد ( 2523 ) طربة من مخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر وزنت جميعها حوالى ( 262كيلو جرام ).
كمية من مخدر الآيس.
عدد ( 15000 ) قرص لعقار الكبتاجون المخدر.
بندقية آلية عيار 7،62×39مم.
طبنجة.
مسدس.
عدد ( 6 ) خزينة أسلحة نارية.
عدد من الطلقات النارية والخرطوش.
مبالغ مالية كبيرة (أكثر من مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة).
ماكينة عد نقود.
ميزان حساس.
عدد ( 3 ) أجهزة لاب توب.
عدد ( 39 ) هاتف محمول.
عدد ( 8 ) سيارات إحداهما بدون لوحات.
عدد ( 31 ) شيكارة صوديوم ( مواد خام تستخدم فى خلط الهيروين ) وزنت ( 775 كيلو جرام ).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (60٫000٫000 – ستون مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط تشكيل عصابي تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة بحوالى 60 مليون جنيه
ضبط تشكيل عصابي تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة بحوالى 60 مليون جنيه
ضبط تشكيل عصابي تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة بحوالى 60 مليون جنيه
ضبط تشكيل عصابي تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة بحوالى 60 مليون جنيه

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