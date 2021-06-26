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موسيماني يعقد محاضرة فنية مع اللاعبين استعداداً لمواجهة الترجي

السبت 26/يونيو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبي فريقه قبل التوجه إلى استاد السلام استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم موسيماني خلال هذه المحاضرة بمنح تعليمات فنية خاصة إلى لاعبيه وشرح طريقة اللعب، ومهام كل لاعب خلال مباراة الترجي.كما يقوم موسيماني خلال هذه المحاضرة بإعلان التشكيل الذي سيخوض به المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الثاني بالمباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.


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