بعد ظهورها في 92 دولة.. هل شهدت مصر متحورات كورونا؟



رغم انتشار متحورات فيروس كورونا في معظم دول العالم، فالدراسات الجينية بمستشفيات العزل الصحي في مصر، أثبتت خلوها من أي تحورات للفيروس.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن متحورات فيروس كورونا وانتشارها.



انتشار متحور كورونا في 92 دولة

انتشر متحور "دلتا" من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند، في 92 دولة حتى الآن، حسب خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف.



لا يوجد تحورات في مصر

أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن هناك دراسات جينية تتم الآن داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا، والتي أثبتت أنه ليس هناك أي تحورات للفيروس داخل مصر.



بينما أشارت الدكتور نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إلى أن التحورات التي ظهرت في مصر غير مهمة إكلينيكية وغير شرسة كما أنها لم تؤثر على فاعليات اللقاحات.



فعالية اللقاحات مع المتحورات

وحول فعالية اللقاحات، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات كورونا.



وأوضح الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن لقاحات كورونا فعالة ضد التحورات الجديدة لفيروس كورونا في الهند.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

