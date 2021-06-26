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بهاء كشك للقاضي: هربت من السجن يوم جمعة الغضب

السبت 26/يونيو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وسألت المحكمة المتهم ودفاعه على موافقته لإستجوابه، فوافق على ذلك، ووجهت له المحكمة في بداية حديثها "هناك أمور حدثت لعددا من الناس، وكل شخص حين يقوم بسرد ما حدث له يسرده من خلال ظروفه وموقفه" وطلبت منه المحكمة الرد بما حدث له.

وسألأته المحكمة كيف هربت من السجن عام 2011، ورد المتهم "في أحداث 28 يناير 2011، أتفتح علينا السجن معرفش أيه اللي صحل، فخرجت مع الناس اللي خرجت، وحينها كان معايا كل المساجين اللي كانت في السجن، ودي ناس كتير معرفش منهم حد".

وسألته المحكمة متى تم القبض عليك للمرة الأولى، رد المتهم "من عام 2009 حتى أحداث الثورة، وكانت المرة الأولى التى يتم القبض فيها على".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.


ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوى وعمر رفاعى سرور وعماد الدين عبد الحميد.

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