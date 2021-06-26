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موسيماني يمنح تعليمات فنية للاعبي الهجوم في الأهلي استعداداُ للترجي

السبت 26/يونيو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح تعليمات فنية للاعبي الهجوم في الفريق الأحمر قبل مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد موسيماني جلسة مع صلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف ثلاثي الهجوم في الفريق الأحمر طالبهم خلالها بالجدية في الالتحامات وضرورة إنهاء الفرص بشكل جيد.

وأكد موسيماني على الثلاثي بضرورة التمرير السريع والتحرك بدون كرة واستغلال المساحات في فريق الترجي التونسي من أجل تسجيل الأهداف.

والجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الثاني بالمباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.

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