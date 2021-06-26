موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا إلى لاعبيه قبل ساعات من مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي.





ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وحذر موسيماني لاعبيه من استفزازت لاعبي الترجي التونسي على مدار الـ90 دقيقة وطلب منهم عدم الانسياق وراء استفزازتهم والتركيز في اللقاء، حتى لا يتعرض أحد منهم للطرد.





كما شدد موسيماني على لاعبي الفريق الأحمر بضرورة بذل أقصى جهد في مباراة اليوم ونسيان نتيجة مباراة الذهاب من أجل إسعاد جماهير الأهلي.





والجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الثاني بالمباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.



