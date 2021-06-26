رئيس مياه القناة: البدء في تجديد خط مياه لتغذية شرق التفريعة (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن البدء في تنفيذ عملية إحلال وتجديد خط مياه قطر 500 مم بطول 15 كيلو بشرق التفريعة، ضمن مبادرة حياة كريمة ، لزيادة ضخ المياه لأهلي شرق التفريعة، ومنطقة حوشه 1، و2، و3، و4، وحوشه الغربية، والأمل، وطريق كيلوباترا شرق التفريعة حيث يتم تغذية الخط من محطة التوطين بالقنطرة شرق.





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي تركيب أكثر من 500 عداد مياه جديد مسبق الدفع في بالقنطرة شرق، خلال الشهرين الماضيين، وذلك تحت اشرف المهندس محمد بهاء الدين، والمهندس محمد ممدوح مدير شبكات مياه القنطرة شرق، ونبيل عازر نائب مدير منطقة القنطرة، مؤكدًا أن الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء لمحاسبة العميل على الاستهلاك الفعلى وفق التعريفة المقررة لعدم تراكم المديونات والمتأخرات على العملاء، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.





وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تكليف جميع رؤساء المناطق، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.





وأضاف اللواء عصمت، اننا مستمرون في أعمال غسيل جميع شبكات خطوط وخزانات المياه بجميع قري ومراكز إقليم محافظات القناة بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، لافتا أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات " الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة على مستوى محافظات إقليم القناة.



