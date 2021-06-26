سان بطرسبرغ تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية في روسيا منذ بدء أزمة كورونا

سجلت مدينة سان بطرسبرغ، اليوم السبت، أعلى حصيلة إصابات يومية في روسيا منذ بدء أزمة فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، 21665 إصابة جديدة بمرض كورونا، منها 8457 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات بها منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و430753.

وكان فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة الجائحة، قال إن 619 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 132683.

ووفقًا لتقرير وكالة الإحصاءات الاتحادية، سجلت روسيا نحو 270 ألف وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 من أبريل 2020 إلى أبريل 2021.