بعد التعاقد مع جنوب السودان.. ما لا تعرفه عن مشروع سد واو لتوليد الكهرباء

في ضوء حرصها على تنمية الموارد المائية في جنوب السودان الشقيقة، تسعى مصر، لإنشاء سد واو لتوليد الكهرباء، بالإضافة لتوفير مياه الشرب.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع سد واو المتوقع تدشينه بين مصر وجنوب السودان لتوليد الكهرباء:





١. يقع مشروع سد واو على نهر سيوى أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال وعلى مسافة 9 كيلومتر جنوب مدينة واو بجنوب السودان.





٢. يهدف لتوليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء بالإضافة لتوفير مياه الشرب لحوالى 500 الف نسمة والاستفادة من المياه في الرى التكميلي لحوالى 30 - 40 ألف فدان.





٣. ونفذت وزارة الموارد المائية والرى، الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومى لبحوث المياه لإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين.





٤. وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.





٥. وقعت مصر بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية مع نظيرتها بجنوب السودان، لإعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو المتعدد الأغراض بجنوب السودان.





٦. كما تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية لها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها والتى تعاونت مع احدى المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الدراسات المطلوبة.



