Advertisements

مهندس حاول ينقذ أخته الصغيرة.. النيابة تكشف ملابسات غرق شقيقين بنيل منشأة القناطر

السبت 26/يونيو/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
كشفت تحقيقات النيابة بشمال الجيزة، في واقعة غرق شاب وشقيقته بمياه نهر النيل بمنشأة القناطر، عن أنه لا يوجد شبهة جنائية بشأن الحادث.

واستمعت النيابة لأسرة الشقيقين، التي قررت أنهما في يوم الواقعة تعرضا خلال تنزهما للغرق، حيث حاول الشقيق الأكبر وهو مهندس إنقاذ شقيقته الصغرى البالغة من العمر ١٣ عامًا، ولعدم إجادتهما للسباحة، تعرضا لإسفكسيا الغرق.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثة مهندس شاب وشقيقته، لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة، أمس الجمعة، حيث تم العثور على جثة الشاب، ثم تم العثور على جثة شقيقته عقب ذلك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل، بقرية أم دينار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منشأة القناطر غرق شقيقين بوابة الفجر النيل الفجر

أخبار تهمك

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 7 ساعات

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الآن

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على موعد مباراة البرتغال وبلجيكا في كأس أمم أوروبا والقناة الناقلة

الآن

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمين المحبوسين بقضية الجوكر لمجمع محاكم طره

منذ أقل من ساعتين

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ يوم

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ ساعة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

11:06 ص

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى