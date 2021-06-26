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مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

السبت 26/يونيو/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم فى منافسة قوية تحت قيادة المدرب شوقي غريب المدير الفني للفراعنة.

ويقع منتخب مصر الأولمبي فى مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتى ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي

22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.
25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة
28 يوليو مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وكانت قرعة المسابقة تم تقسيم المنتخبات ال 15 اضافة الى منتخب اليابان فريق البلد المنظم إلى 4 مجموعات تلعب كل منها فيما بينها دوري من دور واحد خلال الدور الأول لتحديد فريقين صاعدين عن كل مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

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