Advertisements

50 غرزة بالوجه والرقبة.. جزاء طالب حاول الصلح بين أصدقائه بالدقهلية

السبت 26/يونيو/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أصيب طالب إعدادي من أبناء مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، يدعى إيهاب حامد، بجروح قطعية تمثلت في 50 غرزة في وجهه على يد شاب آخر شوه وجهه ورقبته بـ"كتر"، إثر تدخله للصلح بين أصدقائه.

وأوضح حامد محمود أحمد والد الطالب المصاب، أن نجله أصيب بـ50 غرزة في وجهه، أثناء تدخله للصلح بين مجموعة من أصدقائه وآخرين، حيث قام أحدهم بالتعدي عليه باستخدام «كتر»، ما تسبب في إصابته.

وتابع والد الطالب المصاب، أن نجله قبل الحادث بيومين استأذنه ليذهب لجلسة صلح لأصدقاء له مع 3 شباب، سبق وأن تشاجروا معهم، وبالفعل تم الصلح، ومر يومان، وأثناء وجود نجلع مع أصدقائه، ظهر شاب وشتمهم بلفظ خارج، وعندما حاول نجله معاتبته أخرج "الكتر" وضربه في وجهه.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شربين من جهودها لضبط المتهم "أحمد أ. ر."، 16 سنة، الذي سارع بالهرب بعد الواقعة وتم نقل نجلي بـ«توكتوك»، إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج.

وبالفحص الطبي حيث تبين إصابة الطالب بنزيف حاد، وأجرى الأطباء الإسعافات اللازمة له، حيث تم تخييط الجروح في وجهه بـ50 غرزة، منهم 25 غرزة في خده، و5 غرز في أذنه، و20 غرزة في الرقبة"، وأكد الأطباء أن الكتر كاد أن يصيب عصب الوجه وشريان الرقبة، والحمد لله ربنا نجاه.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم برقم 10064 جنح شربين لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طالب اعدادي حوادث بوابة الفجر الفجر إيهاب حامد

أخبار تهمك

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ ساعة و 22 دقيقة

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الآن

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمين المحبوسين بقضية الجوكر لمجمع محاكم طره

منذ أقل من ساعتين

بعد التعاقد مع جنوب السودان.. ما لا تعرفه عن مشروع سد واو لتوليد الكهرباء

منذ 42 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على موعد مباراة البرتغال وبلجيكا في كأس أمم أوروبا والقناة الناقلة

الآن

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

11:06 ص

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى