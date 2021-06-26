50 غرزة بالوجه والرقبة.. جزاء طالب حاول الصلح بين أصدقائه بالدقهلية

أصيب طالب إعدادي من أبناء مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، يدعى إيهاب حامد، بجروح قطعية تمثلت في 50 غرزة في وجهه على يد شاب آخر شوه وجهه ورقبته بـ"كتر"، إثر تدخله للصلح بين أصدقائه.





وأوضح حامد محمود أحمد والد الطالب المصاب، أن نجله أصيب بـ50 غرزة في وجهه، أثناء تدخله للصلح بين مجموعة من أصدقائه وآخرين، حيث قام أحدهم بالتعدي عليه باستخدام «كتر»، ما تسبب في إصابته.





وتابع والد الطالب المصاب، أن نجله قبل الحادث بيومين استأذنه ليذهب لجلسة صلح لأصدقاء له مع 3 شباب، سبق وأن تشاجروا معهم، وبالفعل تم الصلح، ومر يومان، وأثناء وجود نجلع مع أصدقائه، ظهر شاب وشتمهم بلفظ خارج، وعندما حاول نجله معاتبته أخرج "الكتر" وضربه في وجهه.





وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شربين من جهودها لضبط المتهم "أحمد أ. ر."، 16 سنة، الذي سارع بالهرب بعد الواقعة وتم نقل نجلي بـ«توكتوك»، إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج.





وبالفحص الطبي حيث تبين إصابة الطالب بنزيف حاد، وأجرى الأطباء الإسعافات اللازمة له، حيث تم تخييط الجروح في وجهه بـ50 غرزة، منهم 25 غرزة في خده، و5 غرز في أذنه، و20 غرزة في الرقبة"، وأكد الأطباء أن الكتر كاد أن يصيب عصب الوجه وشريان الرقبة، والحمد لله ربنا نجاه.



