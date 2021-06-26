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معارض ودورات تأهيلية للمرأة في الإسماعيلية

السبت 26/يونيو/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلنت الدكتورة دينا ياقوت رئيس مجلس سيدات الإسماعيلية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على عدة أنشطه نسائية منها إقامة سلسلة معارض خاص بالمنتجات والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى دورات تأهيلية لفنون ومهارات التفصيل والتطريز بالشراكة مع مؤسسات عثمان الخيرية ودورات حاسب إلى وتوعيه وتثقيف.

وأضافت ياقوت، أن تنظيم الأنشطة يأتي في اطار الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو وتقديرا لدور المرأة في الوقوف لمساندة الدولة المصرية في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد، عقد مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية اجتماعه التنسيقي لمناقشة خطة عمل المجلس خلال صيف 2021.

وأوضح المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أن اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية، يتجلى في عده مكتسبات لهن منها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أنّ العام 2017 هو عام للمرأة المصرية، نسبة نائبات المحافظين في 2020 بلغت 31% لأول مرة في تاريخ مصر.

كما وصلت نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 25% أي ربع الوزراء من السيدات، تمثيل المرأة بالمجالس المحلية وفقا لدستور 2014 بنسبة 25%.بالإضافة الى 38 نائبة بنسبة تصل ل12، 5% من إجمالي الأعضاء مجلس الشيوخ، وصل عدد النائبات ل162 نائبة بمجلس النواب بنسبة 27%، العمل في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة في تاريخ مصر.

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بوابة الفجر الفجر الاسماعيلية

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