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تعرف على موعد مباراة فرنسا وسويسرا في كأس أمم أوروبا والقناة الناقلة

السبت 26/يونيو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه منتخب فرنسا، نظيره منتخب سويسرا، يوم الاثنين 28 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائى من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخبي فرنسا وسويسرا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة اليورو هذا الموسم.

وتأهل منتخب فرنسا إلى ثمن نهائي اليورو بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما صعد منتخب سويسرا كأفضل مركز ثالث بعد احتلاله لهذا المركز في المجموعة الأولى.

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موعد مباراة فرنسا وسويسرا ثمن نهائي اليورو بطولة كأس الأمم الأوروبية

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