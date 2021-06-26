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بهاء كشك عن أحداث كنيسة مارجرجس بالإسكندرية: مليش أي دور في الواقعة دي

السبت 26/يونيو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وسألته المحكمة أين ومتى تعرفت على المتهم محمد غريب "أبو مالك"، أنا معرفهوش لكن أنا قابلته مرة خلال تجديد حبسي أثناء ترحيلي من قسم محرم بك إلي سجن شديد الحراسة في أبو زعبل داخل سيارة الترحيلات.

وسألته المحكمة في أعقاب أحداث كنيسة مارجرجس بالإسكندرية أين كنت، فرد المتهم "أنا كنت موجود في اسكندرية وخرجت تظاهرات على أحداث الكنيسة استمرت فترة طويلة، وفي الوقت ده أنا كنت خارج الإسكندرية شغال، وكان سبب الاعتداء على الكنيسة في الوقت ده كان بسبب عرض مسرحية داخل الكنيسة، لكن أنا مكنش ليا أي دور في الأحداث دي".

وسألته المحكمة ماذا تعرف عن أبو بكر المصري، ورد المتهم "أنا معرفوش".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

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الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر الإسكندرية أحداث كنيسة مارجرجس

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