تحت شعار "نحن نعمل في صمت".. انجازات لجنة حسين لبيب في الزمالك خلال 35 يومًا

استطاعت اللجنة المؤقتة الحالية التي تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب في انجاز العديد من الملفات الهامة داخل القلعة البيضاء خلال 35 يومًا تقريبًا منذ توليها مقاليد الإدارة داخل النادي في 22 مايو الماضي وحتى يومنا هذا.





اللجنة المؤقتة في الزمالك رفعت شعار "نحن نعمل في صمت" حيث نجحت في حسم بعض الأمور الهامة داخل النادي الأبيض وإنهاء بعض الملفات التي كانت معلقة منذ أشهر طويلة، بهدوء شديد ودون أي إثارة أي ضجيج أو إجراء أحاديث إعلامية لا فائدة منها وفرضت الاستقرار داخل أروقة النادي بشكل كبير، مما بعث رسالة طمأنينة للجماهير البيضاء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز انجازات لجنة "حسين لبيب" في الزمالك خلال 35 يومًا تقريبًا:-





- تجديد عقد الونش وزيزو:





نجحت اللجنة الحالية التي تدير الزمالك في حسم ملف التجديد للثنائي محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو ووقع اللاعبين على العقود الجديدة مع النادي بشكل رسمي ليسدل الستار على هذا الملف وينتهي الجدل بشأن رحيل اللاعبين في نهاية الموسم الحالي، كما دخلت في مفاوضات متقدمة مع المغربي أشرف بنشرقي لتجديد عقده أيضًا في الفترة المقبلة.





- صفقات جديدة لفريق كرة اليد:





استطاعت اللجنة المؤقتة بالزمالك في تدعيم فريق كرة اليد ببعض الصفقات القوية الجديدة، حيث تم التعاقد مع الثنائي سيف الدرع و محمد بسيوني "مودي"، كما تم التعاقد مع المدرب الإسباني أوليفير روي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.





ونجحت اللجنة أيضًا في تجديد عقد رباعي فريق اليد (أحمد مؤمن صفا، أحمد حسام، خالد وليد، وسام نوار).





- دفع مستحقات الفرق الرياضية





نجح مسئولو الزمالك في دفع مستحقات الفرق الرياضية المختلفة بالنادي، حيث تم سداد مستحقات لاعبي فريق اليد، وكذلك لاعبي فريق كرة السلة، ولاعبي فريق كرة الطائرة، وجزء من مستحقات لاعبي فريق كرة القدم بالنادي.





- دفع مستحقات مدرب فريق السلة





اللجنة المؤقتة بالزمالك انهت أيضًا أزمة مستحقات المدرب الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق السلة، وكذلك اللاعب والتر هودج، بعدما منحت الثنائي مستحقاتهما المالية في الفترة الماضية لتغلق هذا الملف أيضًا.





- التتويج ببطولة إفريقيا لكرة السلة





توج فريق كرة السلة بالنادي الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بعد الفوز على المنستيري التونسي في البطولة التي أقيمت بنظامها الجديد تحت رعاية NBA وتأهل الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في نوفمبر المقبل، ليصبح أول فريق مصري يشارك في المونديال.



